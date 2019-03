Torneo delle scuole calcio, impegno a San Casciano per i 2006 dell’Invicta Grosseto

SAN CASCIANO – Oggi pomeriggio, con inizio alle ore 16,30, i ragazzi del 2006 del Gsd Invicta Grosseto Calcio Giovani, scenderanno in campo a San Casciano Val di Pesa, nel Torneo Nazionale riservato alle scuole Calcio Elite.

I ragazzi del Sacro Cuore, dopo aver superato il primo turno, oggi se la vedranno con lo Scandicci, lo Zenith e la Sangiovannese. La vincente di oggi pomeriggio andrà a giocarsi la finale per il titolo di Campione Toscano. La formazione di mister Cristiano Papini e del presidente Paolo Brogelli, daranno il massimo per poter giungere a tale risultato che sarebbe un traguardo molto importante anche per la provincia di Grosseto. Il responsabile tecnico della scuola calcio Elite Maurizio Bruni, dice che il lavoro fatto sta dando i frutti voluti, e si augura che oggi pomeriggio siano delle belle partite e che vinca la migliore, speriamo sia l’Invicta.