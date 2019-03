Sui pedali a Montepescali per ricordare Remo Rigoli: è il dodicesimo memorial

MONTEPESCALI – Grande appuntamento per il ciclismo amatoriale domenica 31 marzo. Come ormai da 12 anni si correrà il Memorial “Remo Rigoli” in quel di Montepescali organizzato dal locale Circolo Cacciatori Acli, di cui Remo era il vicepresidente, in collaborazione con il comitato Acsi di Grosseto.

La corsa ciclistica che ha sempre riscosso apprezzamento da numerosi e forti cicloamatori della provincia ed oltre, partirà alle ore 9, e si svilupperà sul percorso ormai consueto delle ultime edizioni per un totale di 65 chilometri, toccando i paesi di Caldana e Ravi per poi concludersi sul baluardo della Maremma dopo un ascesa di circa 3 chilometri.

Come consuetudine verrà offerto a fine manifestazione un buffet preparato dalle gentili signore del paese.