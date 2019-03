Spaccano l’auto del volontario della Croce rossa mentre è in servizio

BAGNO DI GAVORRANO – Un grosso sasso che ha spaccato il vetro, lasciando attorno solo i frammenti dei cristalli infranti. Un atto vandalico vile, ancor di più se si pensa che è stato messo a segno ai danni di un dipendente della Croce rossa, che in quel momento stava prestando la propria opera di assistenza proprio per aiutare chi è in difficoltà.

Questa mattina qualcuno ha preso di mira l’auto di un dipendente della Croce rossa. La vettura era parcheggiata di fronte alla sede della Cri di Bagno di Gavorrano, in via Marconi, mentre il titolare stava prestando servizio di soccorso in paese. Qualcuno ha lanciato un sasso contro il vetro posteriore, mandandolo in frantumi, e poi deve essere fuggito di gran carriera visto che non si è neppure preoccupato di recuperare la pietra. L’appello è a «Chiunque abbia visto qualcosa di strano o qualcuno nella zona del parcheggio lo segnali alla Croce rossa».