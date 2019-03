Ripani incalza il Governo: «Subito risposte sul futuro della Tirrenica»

GROSSETO – “Venerdì 29 marzo è prevista la discussione in Aula, alla Camera dei deputati, della mia interpellanza urgente sulla Tirrenica”. Lo annuncia la deputata maremmana Elisabetta Ripani.

“Il ministro alle Infrastrutture, Danilo Toninelli, o un sottosegretario ministeriale – afferma la deputata di Forza Italia – sarà chiamato a rispondere sulle reali intenzioni del Governo sull’adeguamento della SS1 Aurelia e più precisamente: quali interventi prevede di realizzare con riferimento ai territori interessati dai lotti 4 (Grosseto sud – Fonteblanda), 5B (Fonteblanda – Ansedonia) e 5A (Ansedonia – Pescia Romana), se intende provvedere agli indispensabili e urgenti lavori di adeguamento e messa in sicurezza del collegamento, nonché sullo stato delle risorse finanziarie stanziate e disponibili per l’infrastruttura”.

“Risposte che la Maremma attende da troppo tempo – insiste Ripani – sulle quali auspichiamo un atteggiamento di apertura dall’attuale esecutivo gialloverde. Il dibattito sull’adeguamento della Statale Aurelia è rimasto al palo anche con l’arrivo del nuovo Governo, salvo l’uscita a novembre 2018 del consigliere regionale del M5S, Giacomo Giannerelli, circa l’imminente avvio di un piano di riqualificazione straordinaria dell’Aurelia nel tratto Grosseto-Capalbio e l’annuncio del gruppo consiliare pentastellato grossetano di portare il ministro Toninelli in Maremma. Il risultato degli annunci? Un nulla di fatto, solo pura propaganda. I cantieri non sono mai partiti e il ministro a Grosseto non si è mai visto neanche di sfuggita”.

“Mi aspetto che l’interpellanza produca le risposte che tutti attendiamo – conclude Ripani – Forza Italia, dal canto suo, continua la battaglia al fianco dei sindaci maremmani per un’Aurelia sicura e funzionale al nostro territorio”.