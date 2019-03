“Riciclarsi riciclando”, i rifiuti diventano un’opera d’arte

MASSA MARITTIMA – Un incontro per spiegare ai cittadini di Massa Marittima il valore del progetto artistico “Riciclarsi riciclando”, la mostra itinerante realizzata in collaborazione fra la direzione della casa circondariale e il Comune.

E’ questo l’obiettivo dell’incontro pubblico che si svolgerà sabato 30 marzo alle ore 10 nel Palazzo dell’Abbondanza in cui sarà fatta la sintesi di questo progetto che ha visto l’esposizione nelle strade e le piazze della città dal 22 marzo di una serie di opere d’arte realizzate con materiali di scarto dall’artista Eraldo Ridi, ideatore del progetto, insieme ad alcuni detenuti della casa circondariale.

Un lavoro che giunge al termine di un laboratorio avviato due anni fa all’intero della Casa Circondariale. I lavori sono stati esposti parte nel Museo Archeologico proseguendo per l’atrio del Palazzo Comunale, via Moncini, Corso Diaz per concludersi alla Biblioteca.

All’incontro parteciperanno l’artista, il sindaco Marcello Giuntini, l’assessore alle politiche sociali Tiziana Goffo, l’assessore all’ambiente Maurizio Giovannetti, la direttrice del carcere Maria Cristina Morrone, Marilena Rinaldi responsabile area trattamentale della Casa Circondariale, Massimiliano Frascino presidente della “Fondazione il Sole”, Lorenzo Tilli di Sei Toscana e Massimo Sacchetti Unicoop Tirreno responsabile adempimenti ambientali.

“Con questo incontro conclusivo – spiega Tiziana Goffo – vogliamo far conoscere alla comunità di Massa Marittima il valore di questa iniziativa che mette insieme cultura, ambiente e temi sociali. Il senso dell’iniziativa “Riciclarsi riciclando” sottolinea quindi l’impegno a credere al riscatto sociale di ognuno di noi come quello di recuperare e dare una nuova vita ad un materiale di scarto”. Alla conclusione dell’incontro previsto un buffet offerto da Unicoop Tirreno.