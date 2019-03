Partita la prevendita: domenica carosello biancorosso verso il sogno promozione

GROSSETO – Comincia oggi alle 15 la prevendita dei primi 600 biglietti messi a disposizione dalla società biancorossa per la trasferta di Massa Marittima, che potrebbe valere in caso di vittoria una stagione intera. I sostenitori potranno acquistare i tagliandi al Bar Stadio e dal Parrucca, Stefano Parrucchiere, in via Oberdan. La società si raccomanda di acquistare il prima possibile i biglietti per poterne eventualmente richiederne degli altri.

Sporting Cecina-Grosseto si giocherà quasi sicuramente a Massa Marittima, con inizio alle ore 15. La scelta, già confermata da entrambe le società, deve essere soltanto approvata dalla Lega per poter essere ufficiale. E questa per i tifosi è una bella notizia, soprattutto per organizzare l’esito di supporter che accompagnerà la squadra a Massa e poi per tutti i 90 minuti per spingere il Grifone alla vittoria e alla conquista della promozione in serie D.

L’ultima promozione conquistata dai biancorossi è stata quella del 13 maggio del 2007, che è valsa la serie B. Adesso, con le dovute proporzioni, c’è la possibilità di centrare una promozione che rilancerebbe finalmente il Grosseto verso le categorie che più merita. E proprio per coinvolgere i tifosi e riaccendere l’entusiasmo della piazza, la Curva Nord ha organizzato come ai vecchi tempi la “Carovana biancorossa”: un carosello di auto e motorini con tanto di sciarpe e bandiere, con partenza da Grosseto, che si snoderà come un enorme serpentone fino allo stadio di Elmi di Massa Marittima, dove i tifosi lasceranno poi spazio alla coreografia e al sostegno ininterrotto verso il sogno promozione. L’appuntamento per tutti, dunque, è alle 13,15 davanti al Bar Stadio, con partenza prevista per le 13,30.