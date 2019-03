Medaglie a non finire e primo posto nella classifica Fisr per i pattinatori del Follonica Hockey

FOLLONICA – E anche per il Follonica Hockey sezione pattinaggio artistico è finita la fase provinciale 2019.

La società del Golfo ha portato in gara circa venticinque atlete, tra grandi e debuttanti, ottenendo anche per quest’anno la prima posizione della classifica della Federazione sport rotellistici provinciale a squadre.

Il ciclone biancazzurro si è abbattuto prima sulla pista dell’Atl il Sole dove sono state conquistate ben sei medaglie d’oro, cinque argenti, sei bronzi, e dove anche le atlete alla loro prima gara hanno fatto veramente bene conquistando podi e posizioni di tutto rispetto nelle relative categorie.



Ma il bello è arrivato la settimana successiva per la prova FISR svoltasi sulla pista dell’Armeni, dove tutte le atlete in pista hanno conquistato ottime posizioni con un bottino di ben 14 ori, 6 argenti, 6 bronzi.

Ottimi risultati anche alla gara di Formula tenutasi sempre all’Atl il Sole di Grosseto nel fine settimana del 9 e 10 Marzo, dove le follonichesi hanno conquistato 1 oro e 2 bronzi oltre a molti altri posti di onore.

Questi i nomi di tutti gli atleti partecipanti alle gare: Amedeo Caturelli, Giulia Borrani, Alice Lepri, Emma Holtzner, Arianna Pallozzi, Gaia Bucciacchio, Alessia Passaro, Vittoria Bracco, Giulia Galoppi, Sara Comparini, Alice Nardelli, Mishell Rodriguez, Anna Gambini, Vittoria Zuccherini, Iris Micol Chechi, Gioia Tarquini, Benedetta Mellini, Elena Bracco, Melissa Giovannelli, Asia Niccolai, Federica Peruzzi, Sofia Vannini, Valentina Toni, Shaira Brusa, Giulia Isolini e Giulia Da Frassini.



La società ringrazia i tecnici, oltre alle storiche allenatrici Elisabetta Iacoboni ed Elena Brizzi, Riccardo Fragale, Melissa Giovannelli e Martina Carrari, i supervisori Gabriele Gasparini, Luca Lallai e Raffaello Melossi e la preparatrice atletica Sara Del Prete. I complimenti però vanno prima di tutto agli atleti ed ai loro genitori che profondono il loro impegno con costanza in uno sport affascinante e bellissimo quanto impegnativo.

Dalla settimana prossima, subito altri impegni per la società follonichese con l’inizio della fase regionale, mentre il 5 maggio il campionato farà di nuovo tappa all’Armeni di Follonica con la categoria Giovanissimi b a cui parteciperanno Vittoria Bracco, Gaia Bucciacchio, Giulia Galoppi e Alessia Passaro.

La società organizzatrice invita tutti gli interessati a venire a sostenere le giovani atlete del Golfo.

Per informazioni e prove contattare il numero 3400675566.