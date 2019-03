Matteo Renzi in Maremma: sabato a Follonica per presentare il suo libro

FOLLONICA – Matteo Renzi arriva in Maremma e per presentare il suo ultimo libro, “Un’altra strada” sarà alla Fonderia Leopolda di Follonica. L’appuntamento è per sabato 30 marzo alle 19.

Da alcune settimane Renzi sta portando in giro per l’Italia il suo libro, edito da Marsilio, e sabato sarà anche in provincia di Grosseto.

Il libro – Le sfide del presente e le scelte per un futuro da costruire. Le idee e il racconto appassionato delle ragioni per cui presto tornerà il tempo della politica contro il populismo, della cultura contro l’ignoranza, del lavoro contro l’assistenzialismo, della verità contro le fake news, dell’Europa contro il nazionalismo.