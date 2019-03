Le Vibrazioni a Follonica: ad agosto sul palco del Summer Festival

FOLLONICA – Sarà una grande edizione quella del Follonica Summer Festival 2019. In attesa di definire un programma che si preannuncia stellare arriva la quarta ufficialità, che è di quelle super. E non sarà certo l’ultima. La sera del 10 agosto al Parco Centrale saranno di scena Le Vibrazioni, la storica rock band capitanata dal frontman Francesco Sarcina e reduce dalla grande festa al Mediolanum Forum di Milano per celebrare i 20 anni di carriera.

Le Vibrazioni sono un’icona della musica italiana: nati nel lontano 1999, sono l’incontro tra il rock e gli anni Settanta, uniti e rimescolati da quattro amici grazie ad un inconfondibile sound melodico che da quattro lustri caratterizza tutta la loro produzione discografica.

Il singolo Dedicato a te del 2003 li ha portati alla ribalta e nel cuore degli italiani, seguito dallo straordinario successo del loro primo album, intitolato Le Vibrazioni, le cui vendite hanno superato le 300mila copie. Poi nella carriera della band c’è stata una lunga pausa, durata cinque anni e terminata nel 2017 con la reunion della formazione originale del gruppo: Francesco Sarcina alla voce e alla chitarra, Alessandro Deidda alla batteria, Stefano Verdieri alla chitarra e alla tastiera e Marco Castellani al basso.

L’ultimo album V è uscito a febbraio 2018 e qualche mese dopo è stato pubblicato il singolo inedito Amore Zen, in collaborazione con Jake La Furia mentre nel settembre scorso è stata la volta di un secondo inedito, Pensami così. Entrambi in testa alle classifiche radiofoniche per mesi e apprezzati dalla critica.

Proprio ieri, sul palco del Mediolanum Forum di Milano, si è tenuto il concerto-evento per festeggiare la loro carriera ventennale a cui hanno preso parte molti big della musica italiana come Pierò Pelù, Pierdavide Carone, Dear Jack, Achille Lauro, Ministri ed Enrico Nigiotti. Inoltre da settembre prenderà il via il tour europeo che vedrà Le Vibrazioni dividersi tra Berlino, Dublino, Londra, Bruxelles, Parigi, Madrid, Barcellona, Liverpool e Amsterdam.

Dunque dopo aver annunciato lo spettacolo teatrale UP&Down e la partecipazione di Carl Brave e Fiorella Mannoia, il Follonica Summer Festival cala un altro asso. Un altro nome di grandissimo richiamo per il pubblico e fortemente voluto dal direttore artistico Paolo Ruffini e dal responsabile organizzativo Valerio Gronchi. Con l’edizione 2019 che si preannuncia veramente straordinaria, un cartellone che offrirà una varietà artistica trasversale e per tutti i gusti, seguendo l’hashtag #sempremeglio che racchiude lo spirito e l’atteggiamento positivo motore della rassegna.

Ricordiamo che la scorsa estate il Follonica Summer Festival si è confermato la grande rivelazione tra le proposte d’intrattenimento della costa toscana. Una rassegna di grande successo che ha registrato un’affluenza di oltre 33mila presenze in undici giorni di programmazione.

Intanto i primi quattro appuntamenti sono ufficiali, e a breve seguiranno altri annunci. Le Vibrazioni saranno sul palco del Follonica Summer Festival 10 agosto 2019 e i biglietti sono già in vendita sul circuito Ticketone.