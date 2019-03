Il castello spegne le luci per aiutare la Terra

ROCCASTRADA – Luci spente sabato 30 marzo dalle ore 20,30 alle ore 21,30 al Castello di Montemassi, come segno di adesione del Comune di Roccastrada all’edizione 2019 di “Earth Hour – L’ora della Terra”.

La manifestazione è promossa in tutto il mondo dal Wwf con un gesto simbolico che unirà cittadini, istituzioni e imprese spegnendo per un’ora la luce in abitazioni o luoghi pubblici come segno di attenzione al risparmio energetico e al cambiamento climatico.

“Lo scorso anno, ben 188 paesi in tutto il mondo si sono mobilitati per chiedere impegni concreti sulla perdita della natura e circa 18.000 tra monumenti e simboli hanno spento le proprie luci – afferma l’assessore all’ambiente Emiliano Rabazzi.

In Italia circa 400 sono stati i Comuni che hanno aderito a Earth Hour 2018 spegnendo le luci di un monumento e fornendo così un piccolo sostegno per questa giusta causa ed anche Roccastrada, nel suo piccolo ha voluto contribuire come ormai avviene da anni a condividere questa importante iniziativa”.