Ragazzino minorenne cade dalle Mura: soccorso dal 118

GROSSETO – È caduto dalle Mura, nella zona di via Porciatti, finendo a terra sul selciato. Un giovane di 17 anni, di Roselle, è stato soccorso oggi pomeriggio, verso le 15.30, dagli operatori del 118. Il ragazzo sembra stesse seduto sul muretto, quando deve aver perso l’equilibrio ed è finito di sotto.

Fortunatamente in quel punto la cinta muraria non è altissima, non più di dieci metri, forse meno, e il giovane ha riportato solo escoriazioni al volto e ad un polso. «Quel tratto di Mura è particolarmente pericoloso – racconta un lettore che lavora poco distante e che ha assistito alla scena -. Il muretto di cinta è basso, sarà 50 centimetri, ed è facile, specie se si hanno dei bambini, che possa succedere un incidente. Qualche anno fa rimase coinvolto anche un bambino di dieci anni. Per questo chiediamo all’amministrazione comunale che si adoperi per mettere in sicurezza quel tratto delle Mura».