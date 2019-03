Gavorrano da applausi, quattro reti al Bastia e sesta piazza assieme al Ghivizzano

BASTIA UMBRA – Straordinaria quindicesima vittoria in campionato del Gavorrano, che liquida il Bastia Umbra con un 4-2 corsaro nel recupero della 31esima giornata. Il team rossoblù vola adesso al sesto posto assieme al Ghivizzano, a sette passi dalla vetta targata Pianese. Maremmani in vantaggio sul finire del primo tempo con Jukic, che raddoppia a inizio ripresa. Il rigore di Gomes porta sullo 0-3 il gruppo di Cacitti ma gli umbri non ci stanno e accorciano le distanze con due gol di Tascini, riaprendo il match. I minerari stringono i denti e nel recupero arriva la seconda realizzazione personale di Gomes.

BASTIA: Bruno, Rosignoli F., Bokoko, Conti, Santeramo, Bagnai, Belli, Trinchese, Tascini, Boldini, Bura. A disposizione: Kikrri, Bazzucchi, Mazzone, Massarucci, Giordani N., Qoku, Arshinov, Santapaola, Cioffi. All. Bonura.

GAVORRANO: Salvalaggio, Scognamiglio, Mastino, Berardi, Bruni, Placido, Gomes De Pina, Grifoni, Jukic, Conti, Cerretelli. A disposizione: Dragos, Capozzi, Bracciali, Pardera, Costanzo, Ferrante, Lamioni, Carlotti, Brunacci. All. Cacitti.

ARBITRO: Porcheddu di Oristano; assistenti Persichini e Singh di Macerata.

MARCATORI: 48′ e 4′ st’ Jukic, 7′ st (rig) e 47′ st Gomes, 11′ st e 20′ st Tascini.