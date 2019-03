Doppietta in terra aretina per le giovani della Starfish Follonica

CASTIGLION FIORENTINO – Splendida doppietta per le ragazze della Starfish Follonica che a Castiglion Fiorentino sbaragliano Arezzo vincendo entrambe le partite prima con la Under 15 e poi con l’Under 19.



Contro il Petrarca Arezzo la squadra Under 15 F di mister Cecchini scende in campo con voglia di fare bene e lo dimostra fin da subito con un bel gioco di squadra che permette alle ragazze di finalizzare spesso l’attacco andando a segno anche con le più piccole dimostrando un buon gioco anche in difesa; il primo tempo si chiude 12 a 5 per il Follonica.

Le squadre rientrano in campo ma la musica è sempre la stessa; il team follonichese non perde la concentrazione e sbaglia poco con il portiere Masini che para tutto e che chiude il secondo tempo senza subire alcuna rete.

Davanti la squadra gira bene tutta e nulla può l’avversario; il match si chiude 28 a 5 per il Follonica con la felicità della squadra e dell’allenatore che a fine partita commenta così: “Non posso aggiungere nulla di più al risultato ottenuto. Oggi hanno fatto ciò che chiedo loro da sempre e per cui ci alleniamo duramente tutti i giorni. Bene così”.

Da sottolineare il comportamento corretto e sportivo delle ragazze del Petrarca Arezzo che alla fine, intervistate insieme alle follonichesi, si complimentano per il bel gioco.

Il tabellino: Sgarbi B. 6, Asti P. 5, Ciuchin G. 5, Bocci R. 4, Gabrielli T. 3, Grigore L. 3, Asti A. 1, Zito A. 1, Fillini G. 0 De Angelis S. 0.

Nello stesso scenario va in campo l’Under 19 femminile finalmente con la squadra al completo dopo tanti infortuni e malattie, facendo capire ben presto quale piega prenderà la partita. La squadra lavora bene e, senza spingere troppo, riesce ad andare a segno con il pivot, con i terzini e con le ali ; tutte ci mettono del proprio. Il parziale di gioco è di 9 ad 1 per il Follonica. Nel secondo tempo un’ottima difesa della squadra e le sicure parate di Fontani non danno modo all’ avversario di rialzare la testa e le ragazze Starfish prendono il largo .

Da segnalare, oltre l’ ottima prestazione di tutte e il buon gioco di squadra, una scatenata Sgarbi (ala dx u15f per l’occasione inserita anche nella categoria superiore) che ha contribuito con tre goal al risultato finale il cui esito è stato di 9 a 21 .

Il capitano Turchi commenta così: “Essere di nuovo tutte dopo infortuni vari è stato bello siamo una squadra che insieme lavora bene e questa è la nostra forza. Grazie anche alle 2005 che ci supportano ad ogni partita”. Soddisfatti anche gli allenatori Spinicci, Pesci e Cecchini che augurano alle ragazze un lavoro sempre intenso con la stessa tenacia.

La formazione follonichese: Turchi B. 8, Ricci G. 4, Caruso A 3, Sgarbi B. 2, Cerretani M. 2, Fontani l. 1, Asti P. 1, Gabrielli 0, Ciuchin 0.



Nulla da fare per la Under 17 M che ospite del Firenze La Torre perde malamente 32 a 21 senza mai impensierire gli avversari. Mister Orioli non si arrende, ma amareggiato dice: “Una squadra con buoni giocatori ed ottimo potenziale ma che non riesce mentalmente a gestire il match non entrando mai veramente in partita. Conosco il potenziale e ciò che questi ragazzi possono dare e mi auguro che anche queste sconfitte possono servire loro per capire dove si sbaglia e come migliorarsi”.