Dopo l’infortunio, ritorno in grande per Emanuela Grewing: seconda a Su e Giù per le Mura

GROSSETO – Bel ritorno alle gare dopo quattro mesi di stop per infortunio per l’atleta grossetana Emanuela Grewing. Condizione ancora non al cento per cento per lei, ma abbastanza buona da averle permesso di ritornare in pista e piazzarsi seconda a breve distanza dalla prima all’ultima Su e Giù per le Mura, debuttando tra l’altro con i nuovi colori sociali della Casone Noceto.

Soddisfatto l’allenatore Domenico Di Cosimo nonché consigliere regionale della Federazione Italiana Triathlon e responsabile tecnico del settore giovanile: “Prima di infortunarsi Emanuela aveva vinto diverse gare dentro e fuori provincia. E’ un’atleta che vanta personali nelle varie distanze di atletica di alto profilo tecnico e lo scorso weekend, pur rientrando con una condizione fisica del 70 per cento, ha subito conquistato un ottimo piazzamento”.