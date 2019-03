Diventare sirenette è possibile: arriva l’open day di nuoto pinnato

GROSSETO – Approderà a Grosseto, con pinne colorate come quelle di una sirenetta, “Little Mermaid e Tritons”: un corso di nuoto pinnato rivolto alle bambine e ai bambini che hanno sempre sognato di indossare i panni della leggendaria creatura marina. E, per presentare l’iniziativa, sabato pomeriggio dalle 16.30 in poi si terrà l’open day al quale sarà possibile prendere parte in gruppi di dieci persone. La giornata sarà preliminare alla formazione dei corsi che inizieranno ad aprile, organizzati da Virtus Buonconvento, con il coordinamento di Azzurra Donnoli.

Le lezioni avranno luogo nei locali delle piscine Giambattista Finetti in via lago di Varano, con l’istruttore Fabrizio Menghini, atleta professionista che vanta numerosi titoli regionali e nazionali. “Da ex atleta- spiega Azzurra Donnoli, coordinatrice delle piscine comunali di Grosseto-, posso dire che essere la sirenetta era il mio sono da bambina, così ho pensato al corso per ragazzine e ragazzini che frequentano le piscine di Grosseto e territorio. Ho scelto come istruttore Fabrizio Menghini, proveniente dal nuoto pinnato. Nuotavamo insieme, abbiamo vinto più volte titoli italiani e Fabrizio vanta una medaglia a livello europeo e mondiale con la staffetta della nazionale italiana. Quando ho proposto l’idea, ho trovato un appoggio e visto tanta passione, sia da parte del presidente, Gianluca Valeri, sia da parte di Fabrizio. Una cosa che in questo mestiere non deve mancare mai”.

Iscrizione. C’è tempo fino a venerdì, per iscriversi all’open day gratuito. Requisiti indispensabili saranno un buon livello di acquaticità, dominanza di ambienti con acqua alta e una base di delfino come qualità in più. Per le lezioni, saranno indossate monopinne colorate, per esercizi in superficie e in apnea, condizione ideale per sfruttare la pinna. I benefici del pinnato saranno visibili a livello di apparato cardiocircolatorio, tonificazione dei muscoli, accelerazione del metabolismo ma, soprattutto, tanto divertimento.

Per informazioni e prenotazioni: 0564/649058 oppure al cellulare 3384464128.