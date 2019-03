Commercio e turismo: Confesercenti incontra i candidati sindaco di Follonica

FOLLONICA – Sono iniziati ieri sera gli incontri di Confesercenti con i candidati sindaco al Comune di Follonica. Ieri, nella sede di via Trieste, Alessandro Ricci, presidente della Confesercenti locale, assieme al direttivo follonichese ed agli associati dell’associazione di categoria, ha incontrato Andrea Benini e Andrea Pecorini.

Tra gli argomenti trattati il tema del commercio, del turismo, anche in vista della prossima stagione, e dell’abusivismo. Benini ha illustrato il proprio programma, specie in tema di commercio, e ha assicurato che valuterà e prenderà in considerazione le richieste di Confesercenti. L’associazione di categoria ha poi consegnato un documento in cui sono elencate tutte le priorità, le criticità e gli aspetti da potenziare.

Quello di ieri sera è il primo di una serie di incontri che Confesercenti vuole portare avanti con i candidati nella città del Golfo. Il prossimo sarà con il candidato del centrodestra Massimo Di Giacinto. L’associazione di categoria è disponibile ad incontrare tutti i candidati della città del Golfo.