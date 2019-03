Cna compie 70 anni: gli artigiani di Grosseto li celebrano con tante iniziative e due concorsi

GROSSETO – Era il 19 dicembre 1949 quando un gruppo di artigiani grossetani decise di costituire l’associazione provinciale degli artigiani indipendenti. E proprio per festeggiare i 70 anni dell’associazione che tutela gli artigiani e le piccole e medie imprese del territorio, Cna Grosseto organizza, durante tutto il 2019 una serie di iniziative.

“Vogliamo celebrare questo importante traguardo – spiega il presidente Riccardo Breda – che non è affatto scontato”. “In questi anni, insieme alla crisi economica, che ha messo in difficoltà molto del nostro settore produttivo, abbiamo assistito anche alla crisi dei corpi intermedi: noi crediamo invece, come dimostrano gli importanti obiettivi raggiunti dalla nostra associazione, che sia ancora fondamentale la capacità di tutelare gli interessi di una parte importante della nostra economia e di fornire servizi di supporto per chi fa impresa”.

“Da 70 anni la Cna è al servizio delle imprese e il nostro impegno è rinnovato, specie in tempi difficili per la nostra economia come quelli che stiamo vivendo”, aggiunge il direttore Anna Rita Bramerini. “Ci aspettano nuove importanti sfide per rilanciare le attività produttive del nostro paese e solo insieme possiamo affrontarle”.

Sono molti gli eventi e le iniziative, alcuni già avviati, che saranno messe in campo in questo 2019. E che coinvolgono i diversi mestieri e i raggruppamenti di interesse, come i Giovani e i Pensionati di Cna. “Perché la nostra associazione – continua Bramerini – vuole continuare ad essere un punto di riferimento per imprese e cittadini”.

Nelle prossime settimane Cna Grosseto lancerà un concorso fotografico rivolto ai propri associati: “Perché sono loro, gli associati di ieri che hanno fondato la Cna, quelli di oggi, insieme al personale dipendente, la nostra forza”, spiega Breda. Chi vorrà potrà inviare una o più foto della propria attività. Le foto saranno pubblicate sui canali social e sul sito dell’associazione e proprio chi riceverà più like sulla pagina Facebook otterrà dei premi: in palio uno sconto fino a 1000 euro sui servizi offerti da Cna Grosseto per il primo qualificato, uno sconto fino a 500 euro sui servizi offerti per il secondo e la tessera associativa gratis per un anno per il terzo classificato.

A questo seguirà un altro concorso per premiare la più bella storia di impresa: le aziende e gli artigiani associati a Cna potranno raccontarsi con un testo, per raccontare come hanno sviluppato le loro idee e cosa significa fare imprese. Le modalità di partecipazione a questo secondo concorso saranno rese note nelle prossime settimane.

Inoltre, Cna Grosseto sarà presente con un proprio stand alla Fiera del Madonnino, in programma al centro fiere di Braccagni dal 25 al 28 aprile. In quell’occasione, sabato 27 aprile, dalle 12.30 alle 17.30, sarà presente il servizio filatelico temporaneo di Poste Italiane, con annullo e bollo speciale dedicato, pensato per pubblicizzare e storicizzare il 70° anniversario. Il bollo speciale, realizzato per questa ricorrenza, terminato il periodo di utilizzo di 60 giorni entrerà a far parte della collezione storico postale e viene esposto al Museo storico delle Poste e delle Telecomunicazioni, presso il ministero dello Sviluppo economico

I 70 anni dell’associazione e le connessioni con la storia del territorio saranno documentate inoltre in una mostra a cura dell’Isgrec, Istituto storico grossetano della Resistenza e dell’Età contemporanea.

Accanto agli appuntamenti tradizionali di Cna, come la cena di solidarietà “Artigiani per la vita” e l’assemblea annuale degli associati, sono in programma alcuni convegni, che coinvolgeranno esperti di economia e finanza e, infine, un evento conclusivo pensato per coinvolgere tutto il territorio, che si terrà nel mese di dicembre.