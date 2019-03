Buoni miglioramenti per i giovani dell’Atletica Grosseto tra lanci e marcia

RIETI – Per i giovani dell’Atletica Grosseto Banca Tema prosegue la stagione, su più fronti e in diverse specialità. Ancora protagonisti i lanciatori a Rieti, dove il discobolo Matteo Pittau fa segnare il record personale portandolo a 42.91. Un metro e mezzo di miglioramento, rispetto alla misura di 41.45 ottenuta all’inizio di marzo, e poi il 16enne allenato da Francesco Angius firma un altro lancio superiore al precedente limite con 42.47 all’ultimo turno. Tra i cadetti Raffaele Sbordone con 25.45 si porta invece a meno di un metro dal suo primato. Sulla pedana del martello stavolta Lorenzo Bigazzi non trova le migliori sensazioni e spedisce l’attrezzo a 53.46, due metri in meno del personale, e Matteo Macchione lancia 51.14 in piena fase di carico. Da sottolineare anche la prova del grossetano Mario Baldoni, quest’anno in maglia Libertas Orvieto, che si conferma competitivo nonostante un impegno ridotto negli allenamenti per motivi di lavoro e sfiora i 60 metri con 58.93.



Nei campionati italiani societari di marcia, una nuova brillante prestazione di Alessia Frezza che abbassa il personal best sui 10 chilometri di oltre un minuto. A Cassino, in provincia di Frosinone, la 17enne biancorossa cresciuta sotto la guida tecnica di Fabrizio Pezzuto chiude in 57’23” e si piazza decima tra le juniores al primo anno di categoria, per ribadire i notevoli progressi dell’ultimo periodo. La gara di 4 km dedicata alle under 16 vede quindi impegnata Arianna Cipriani, al traguardo in quindicesima posizione con 22’59” ma quinta tra le atlete al debutto in questa fascia di età, mentre ricevono una squalifica Silvia Neva nella 20 km promesse e Thomas Borzi nella 10 km allievi.