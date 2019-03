amministrative2019: Sinistra Italiana sta con Stella. «Appoggiamo la sua candidatura»

GROSSETO – Alle elezioni amministrative per il Comune di Scarlino, Sinistra Italiana sta con Marcello Stella e appoggerà la sua candidatura e quindi la lista che sarà presente nella scheda.

«Sinistra Italiana non può accettare la candidatura di Emilio Bonifazzi – scrivono da Sinistra Italiana -, posta in modo arrogante da parte del PD scarlinese, in quanto annunciata e legittimata nell’orizzonte di poche ore riducendoci a spettatori inermi e solo testimoni di scelte fatte in lontane stanze su una persona totalmente avulsa al contesto locale che per sua storia politica si è contraddistinto come persona di partito e quindi di parte, impossibilitato nei fatti a rappresentare gli interessi ed i bisogni di cittadini che non conosce. Per queste ragioni la sua candidatura si pone come un grave elemento di divisione della comunità della sinistra, che va nella direzione di un’improvvido ritorno al passato».

«Per le ragioni dette Sinistra Italiana di Scarlino ed il coordinamento della zona nord intendono raccogliere l’appello lanciato sindaco Marcello Stella sostenendo la sua candidatura per un secondo mandato. Questa decisione deriva, prima di tutto, da una valutazione delle azioni condotte in questi 5 anni da questa amministrazione e dal sindaco. Azioni che hanno dato, risultati che riteniamo non solo condivisibili ma che speriamo e vogliamo riproporre e portare a termine nella prossima consiliatura».

«Ne citiamo alcuni tra quelli che riteniamo più qualificanti e dei quali siamo particolarmente soddisfatti come l’attenzione al sociale mettendo in campo politiche di sostegno alle famiglie ed alle persone più in difficoltà, interventi per la messa in sicurezza del territorio, con opere importanti sul reticolo dei canali e dei fiumi presenti nel comune, l’adozione di un piano operativo urbanistico che era bloccato da molto tempo e che darà finalmente risposte concrete ai cittadini».

«Un impegno straordinario sul bilancio, la riduzione della Tari ed il contenimento di tutte le altre imposte, inoltre il grande lavoro svolto dagli uffici per portare a termine la costruzione della nuova scuola mettendo a disposizione della comunità una struttura all’avanguardia dove poter iniziare nel migliore dei modi un percorso di studi».

«Per ultimo ma non per importanza l’attenzione ed impegno per l’ambiente e la tutela della salute della cittadinanza, attenzione che ha portato per la prima volta a scendere in campo, con i comuni confinanti, per contrastare l’inceneritore e l’approvazione di una mozione consiliare che ha permesso di portale alla luce i preoccupanti dati epidemiologici del nostro territorio».

«Tutto questo e molto altro ci porta non solo a condividere il progetto e l’appello rivolto dall’attuale sindaco a sostenerlo nella sua ricandidatura ma a nostra volta ci sentiamo di chiedere a tutti cittadini associazioni partiti di dare il loro sostegno ed il loro contributo affinché questo progetto, che riteniamo sia l’unico in grado di unire la comunità degli scarlinesi nel corretto governo della risorsa più grande, il Territorio».

«Oggi il Pd si assume la responsabilità politica di aver rotto la coalizione di centro sinistra e di aver minato gravemente le fondamenta di una comunità politica che da sempre è stata vincente».