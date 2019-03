amministrative2019: si vota domenica 26 maggio. Scrutini il giorno dopo. Tutto sul voto in Maremma

GROSSETO – Adesso ufficiale. Anche per le amministrative si voterà domenica 26 maggio, in concomitanza con il voto delle elezioni europee. In provincia di Grosseto andranno alle urne 16 comuni su 28: Arcidosso, Capalbio, Castel del Piano, Castell’Azzara, Cinigiano, Civitella Paganico, Follonica, Isola del Giglio, Massa Marittima, Monterotondo Marittimo, Montieri, Roccastrada, Santa Fiora, Scarlino, Seggiano, Sorano.

L’eventuale turno di ballottaggio, che per la Maremma riguarderebbe solo il Comune di Follonica (è l’unico con una popolazione superiore ai 15 mila abitanti), si svolgerà domenica 9 giugno.

L’election day è stato deciso con il decreto del ministro dell’Interno dello scorso 20 marzo. Si voterà un solo giorno dalle 7 alle 23. Alla chiusura dei seggi, inizieranno le operazioni di spoglio per le europee, mentre per le amministrative inizieranno il giorno dopo (lunedì 27 maggio) alle 14.

