amministrative2019: domani il sindaco Andrea Benini incontra i cittadini nel quartiere Campi alti

FOLLONICA – Sarà uno dei consueti incontri che il sindaco di Follonica Andrea Benini fa per ascoltare i cittadini. L’appuntamento è per domani, giovedì 28 marzio alle ore 16,30, nei pressi del ciclopasso pedonale di Campi alti, dove con i residenti del quartiere saranno affrontati argomenti quali la sicurezza e i progetti per il futuro.

Sarà, così come le iniziative di “Un caffè con il sindaco”, un altro momento per incontrare la cittadinanza, rispondere alle richieste e parlare delle priorità per i prossimi interventi. Un modo, quello del confronto diretto sia individuale sia di gruppo, che il sindaco ha da sempre portato avanti e che oggi sta cercando di incrementare grazie anche all’utilizzo della pagina Facebook “Andrea Benini sindaco di Follonica”.