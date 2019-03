amministrative2019, corre anche CasaPound: il candidato è Alessandro Berardi

FOLLONICA – Sarà Alessandro Berardi l’uomo di CasaPound che correrà alle elezioni amministrative di maggio a Follonica. Lo annuncia il responsabile politico della provincia di Grosseto Tornusciolo in una nota: “è l’uomo giusto per Follonica, un uomo capace e di grande volontà, in grado di poter rappresentare pienamente il nostro movimento e portare nelle aule amministrative un vento di concreta novità. Berardi è da tempo il nostro referente sul territorio follonichese”- prosegue Tornusciolo – “proprio per questo riteniamo che Berardi sia l’unica persona che può dare una vera svolta alla politica piatta e inconcludente della cittadina del golfo portata avanti da anni dalle cordate di centro destra e centro sinistra . Follonica da troppo tempo non vede negli scranni comunali persone che si battono con tutte le proprie forze per i cittadini, e CasaPound in questo è di esempio a tutti, in ogni consiglio comunale dove siamo presenti il valore politico e sociale dato dai nostri uomini e donne è noto a tutti. ”

Cinquantadue anni, nella vita è marito di Debora e padre di due figli, da sempre lavora nell’ambiente dei panificatori, è responsabile della produzione e della commercializzazione di un noto panificio nella città di Follonica, Presidente di “AssiPan” – Grosseto, associazione dei panificatori.

“La mia formazione politica è avvenuta per intero all’interno di CasaPound, un movimento giovane e concreto nel quale ho trovato dei valori che sento miei e che vale la pena di seguire” – racconta Berardi – “non sono mai stato attivo in altri partiti o liste, la mia casa è CasaPound, con la quale collaboro da circa un anno e mezzo.”

“Dopo la creazione dell’associazione culturale La Forgia, di cui sono il Presidente e con cui sto promuovendo attività culturali e sociali sul territorio di Follonica, credo che la candidatura con CasaPound sia il passo giusto per continuare questo cammino di rinnovamento per la nostra Città.”