“A spasso con il candidato”, Maestrini incontra i cittadini

SCARLINO – Si inizia domenica 31 marzo alle ore 10, con ritrovo in piazza Gramsci allo Scalo. E poi – in domeniche successive – si farà tappa al Capoluogo, al Puntone, in Pian d’Alma.

È “A spasso con il candidato”, l’iniziativa pensata dalla Lista civica “PensiAmo Scarlino” e dal candidato Roberto Maestrini per incontrare i cittadini e per far conoscere il programma elettorale. “A spasso con il candidato – spiega Roberto Maestrini – è una passeggiata per le strade e per le piazze del capoluogo e delle frazioni.

Un’occasione per attraversare insieme il nostro territorio con lo sguardo rivolto in avanti. Rivolto a quel futuro che abbiamo tracciato nel nostro programma. Ma non solo. Le passeggiate sono anche l’occasione per i cittadini che lo vorranno di essere ascoltati, fare proposte e dare suggerimenti. Ma anche di presentare criticità e problemi da risolvere. Proprio l’ascolto sarà uno dei punti cardine della nostra amministrazione. Abbiamo infatti intenzione di istituire un apposito assessorato all’Ascolto”.

Il primo appuntamento delle mattine con “A spasso con il candidato” è per domenica 31 marzo alle ore 10. Il ritrovo è in piazza Gramsci allo Scalo.