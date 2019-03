A spasso con Fondazione: quattro viaggi nell’Europa della cultura

GROSSETO – Anche quest’anno Fondazione Grosseto Cultura guarda oltre i confini della città organizzando, in collaborazione con Infinito Viaggi, un calendario di gite nelle città più interessanti del 2019: Mosca e San Pietroburgo; Matera; Baia, Pompei e Posillipo; Parigi e Lione. Quattro appuntamenti, da maggio a dicembre, riservati ai soci a condizioni particolarmente agevolate. «Fondazione Grosseto Cultura vuole essere il cuore della vita culturale cittadina – spiega il presidente, Giovanni Tombari – ma, per farlo, deve andare a scoprire anche altre realtà più grandi e strutturate della nostra per avere ispirazione e replicare ciò che di positivo possiamo imparare. Per questo vogliamo portare con noi i nostri soci tesserati, vera anima di Fondazione, e chiediamo la collaborazione dei soci aderenti: primo su tutti Infinito Viaggi, l’agenzia che organizza queste gite insieme con noi e che ringrazio, sia personalmente che a nome di tutta Fondazione Grosseto Cultura, per l’impegno e la disponibilità».

“A spasso con Fondazione” è il nome del progetto che quest’anno mette in campo quattro appuntamenti. La prima destinazione sarà Matera, capitale europea della cultura 2019, dal 17 al 19 maggio: una città sicuramente interessante, storicamente e paesaggisticamente, che quest’anno vivrà un periodo di particolare fermento culturale. Si proseguirà con Mosca e San Pietroburgo, dal 10 al 16 luglio, con scadenza per le prenotazioni fissata sabato 30 marzo: una meta impegnativa sia per distanza che per organizzazione, e per questo si richiede agli interessati di confermare la partecipazione con largo anticipo. Dall’11 al 13 ottobre sarà poi la volta di Baia, Pompei e Posillipo, culla dell’archeologia tutta italiana.

Il calendario si concluderà con Parigi e Lione, dal 2 al 7 dicembre: un itinerario alla scoperta dell’impressionismo e della letteratura con tappa al prestigioso Festival Lumière di Lione che ogni anno, fin dal 1852, anima il centro storico cittadino con installazioni luminose. Per informazioni e prenotazioni è possibile rivolgersi a Infinito Viaggi, in viale Telamonio 40 a Grosseto (telefono 0564 496588; info@infinitoviaggi.it; www.infinitoviaggi.com).