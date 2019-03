Torneo over 35, tempo di semifinali: ecco chi si giocherà il titolo

GROSSETO – Ristorante Il Veliero, La Stecca, Veterani Sportivi e Finanzia e Friends sono le quattro formazioni che si giocheranno le semifinali del campionato di calcio a 7 Csen over 35. Si sono conclusi i doppi confronti dei quarti di finale, con le favorite che hanno rispettato i pronostici.

Il Ristorante Il Veliero, seppur con fatica, ha avuto la meglio della Panetteria Maremma per 3-2 con i fornai che però hanno dato filo da torcere alla squadra orbetellana. Vittoria senza storia per il Finanzia e Friends che ha fatto valere la propria qualità tecnica “demolendo” il Napoli Maremma per 5-1 con le reti di Consonni e Dalle Nogare (ex professionisti), i fratelli Ottobrino e Rossi.

A nulla è servito il gol di Falcone. Goleada anche per i Veterani Sportivi che hanno passeggiato contro il Panificio Arzilli per 7-0 grazie ad uno straordinario Spampani, autore di quattro reti. Vittoria e passaggio del turno anche per La Stecca, 5-2 al Bar Porta Vecchia, grazie alle reti di quasi tutta la squadra: Cuneo, Battistini, Borscia, Biagetti e Sacchini. Ora le semifinali con gare di andata e ritorno tra Ristorante Il Veliero-Finanzia e Friends e Veterani Sportivi-La Stecca.

2-3

PANETTERIA MAREMMA: Piazzi, Cianti, Cipriani, Chirico, Allegro, Ferrara, Siveri, Carducci, Seggiani, Giochi.

RISTORANTE IL VELIERO: Podestà G., Monaci, Di Tonno, Di Roberto, Nannini, Wongher, Troncarelli, Cecconi, Bruni.

Marcatori: Cianti, Seggiani; Wongher, Di Tonno, Monaci.

5-1

FINANZIA E FRIENDS: Gara, Guazzini, Svetoni, Rossi, Di Marino, Niccolini, Ottobrino F., Ottobrino F., Dalle Nogare, Consonni.

NAPOLI MAREMMA: Canu, Casolaro, Lopez, Manzo, Basilicata, D’Andrea, Rotondo, Latina, Falcone, Mauro.

Marcatori: Consonni, Dalle Nogare, Ottobrino M., Ottobrino F., Rossi; Falcone.

0-7

PANIFICIO ARZILLI: Baiamonte, Di Lorenzo, Hoxha, Luci, Parricchi, Notaro, Bruni, Lato, Lozzi, Pastorelli.

VETERANI SPORTIVI: Massellucci, Spampani, Savelli, Nardi, Angeli, Valente, Bugelli.

Marcatori: 4 Spampani, Valente, Angeli, autorete.

2-5

BAR PORTA VECCHIA: Tullo, Salvafondi, Silvestre, Zerbini S., Carotenuto, Bagnoli, Becchi, Argiolas, Hasnaouoi.

LA STECCA: Ottaviani, Biagetti, Sacchini, Cantalino, Falciani, Balducci, Borscia, Battistini, Cuneo.

Marcatori: Bagnoli, Hasnaoui; Cuneo, Battistini, Biagetti, Sacchini, Borscia.