Torna “L’ora della terra”, l’adesione del Comune: «Luci spente nella torre per il bene del pianeta»

CAPALBIO – Earth Hour a Capalbio, le luci si spengono per la Torre Aldobrandesca. L’iniziativa è in programma per sabato 30 marzo dalle 20.30 alle 21.30, si tratta di un appuntamento organizzato dal Wwf, patrocinato anche dal Comune e in contemporanea nel mondo.

«Nell’occasione le luci che illuminano la Torre Aldobrandesca rendendola visibile da ogni parte del Comune, si spegneranno dalle 20.30 alle 21.30, insieme al resto del mondo – fanno sapere dall’amministrazione comunale – per confermare la sensibilità verso le importanti sfide legate al cambiamento globale del clima. La partecipazione all’iniziativa si fonda sulla semplicità ma nello stesso tempo sulla significatività di un gesto: spegnere la luce di una casa, di un edificio, di un monumento o di una particolare area di una città per un’ora, tramite un’iniziativa di forte valenza simbolica: un’occasione per rendere esplicita la volontà di sentirsi uniti nella sfida globale al cambiamento climatico che nessuno può pensare di vincere da solo. “Un impegno che nel nostro piccolo stiamo coltivando con attenzione soprattutto con le giovani generazioni”».

Anche quest’anno il Wwf ha chiesto alle persone, alle istituzioni, alle imprese ed alla collettività di “connettersi” tra loro ed agire per salvare il pianeta, e ha trovato un alleato anche il Comune di Capalbio. Lo slogan 2019 – dodicesima edizione dell’evento – è “Connect2earth” e si potrà seguire e condividere l’evento sui social con l’hashtag #oradellaterra