Sviluppo del cicloturismo in Maremma: in città un convegno chiude il progetto “Ciclopico”

FOLLONICA – Si avvia alla conclusione il progetto Ciclopico: l’appuntamento per l’incontro finale è per mercoledì 3 Aprile 2019 presso la Sala Consiliare del Comune di Follonica dalle 17 alle 18.30.

«Ciclopico – spiega lo staff del progetto in una nota – è il processo partecipativo cofinanziato dalla Regione Toscana – Autorità Regionale per la garanzia e la promozione della Partecipazione, che ha coinvolto i Comuni di Follonica, Castiglione della Pescaia, Scarlino, Montieri, Massa Marittima, Monterotondo, Gavorrano, Roccastrada e il Parco delle Colline Metallifere e ha visto la partecipazione attiva di molti soggetti, come imprese, associazioni, professionisti e cittadini, interessati allo sviluppo di una rete ciclistica integrata e alla valorizzazione dei territori che si trovano lungo la Ciclovia Tirrenica e in aree limitrofe».

«L’ultimo laboratorio del progetto si era svolto a dicembre 2018 – spiega la nota – nei mesi di Gennaio e Febbraio 2019 è stato elaborato il “Patto per la rete ciclistica extraurbana formata dalla Ciclovia Tirrenica e dai percorsi collegati” che contiene i risultati finali del progetto e si può consultare al seguente link. Il testo è già stato condiviso dagli Enti Pubblici coinvolti e verrà presentato il 3 aprile a Follonica a tutti i partecipanti, che potranno decidere se e come aderire, condividendone i contenuti. Per informazioni può consultare la pagina facebook, la pagina web dedicata sul portale regionale oppure scrivere a Simurg Ricerche simurg@simurgricerche.it».

«Anche se non obbligatorio, per facilitare l’organizzazione degli incontri – conclude lo staff – preghiamo di segnalare la sua partecipazione compilando il modulo al seguente link: https://www.simurgricerche.it/lime2/index.php/survey/index/sid/376756/token/kjdcx5gb/lang/it»