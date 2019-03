FOLLONICA – Ennesimo incidente all’incrocio tra via Leopardi a Follonica e la vecchia Aurelia. Si tratta di un incrocio molto pericoloso e dove spesso accadono incidenti anche piuttosto gravi. In questo caso una delle due auto coinvolte nello scontro si è ribaltata.

«Noi cittadini – si scrive un gruppo di persone di Follonica – non ne possiamo più, quell’incrocio è molto pericoloso. Da tempo aspettiamo un intervento, ma per ora non si vede niente. Promesse, soldi già stanziati (180.000 euro) – aggiungono i cittadini – ma é calato di nuovo il silenzio con una diatriba infinita tra Provincia e Comune di Follonica».

E mentre i cittadini aspettano una risposta dalle istituzioni gli incidenti non si fermano. L’ultimo in ordine di tempo è di oggi pomeriggio alle 16, come si può vedere nelle foto.