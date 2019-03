Ritmica, la Polisportiva Barbanella Uno lascia il segno con ottimi piazzamenti ai provinciali

GROSSETO – Weekend ricco di impegni e medaglie per la Polisportiva Barbanella Uno, che oltre ai successi di Paganico si è distinta a Grosseto alla gara provinciale Uisp di ginnastica ritmica. Il team grossetano ha partecipato con circa venti giovani atlete, molte delle quali al debutto agonistico.



Le ginnate allenate da Radostina Stoyanova, Ginevra Calisti e Elisa Leoni si sono distinte a livello provinciale dimostrando ottime capacità e ottenendo anche ottimi piazzamenti.

Nella categoria Esordienti, nell’esercizio con la palla, Alice Nasto ha conquistato il 1° gradino del podio, seguita da Marianna Moretti, terza classificata. Quinto posto per Noemi Romeo, sesto per Melissa Pomo e Beatrice Marcucci su circa 30 partecipanti.

Nella categoria Allieve nell’esercizio col cerchio, secondo posto per Anna Nucci e terzo per Costanza Burla seguite da Denise Benedetti, quinta classificata e Sofia Negrini, settima.

Da segnalare le prove di Clara Pasuch al corpo libero nella categoria Under 8, gara senza classifica vista la giovane età delle atlete e di Clelia Negrini nell’esercizio con la palla.

Nel pomeriggio si e’ tenuto il quinto Trofeo Infantino e Città di Grosseto dove le atlete si sono confrontate negli esercizi a coppie e a squadra. La squadra composta da Caterina Migliorini, Delia Dominici, Matilde Romagnoli e Carlotta Laudicino ha ottenuto il quarto posto nell’esercizio collettivo al corpo libero categoria esordienti.

Nella categoria mini 1° junior, Giada Viti e Livia Brothel si sono classificate al 1° posto nell’esercizio con cerchio e clavette seguite dalla coppia Emma Cristofani e Carlotta Lombardi, al secondo posto.

Seconda piazza anche per Carolina Verni e Vittoria Barometri nella mini prima categoria allieve nell’esercizio con la palla, specialità in cui Daria Brothel e Rachele Dorella sono arrivate quinte nella categoria allieve e settime Martina Nocerino e Carolina Bianco. Settimo posto anche per Melissa Maggio e Sofia Scarpelli nell’esercizio cerchio-fune.

Grande soddisfazione da parte di tutto lo staff tecnico e dirigenziale per gli ottimi risultati ottenuti.