Record di abbonamenti per la stagione teatrale di Roccastrada

ROCCASTRADA – La campagna abbonamenti del Teatro comunale dei Concordi di Roccastrada batte ancora il precedente record dello scorso anno, con 131 tessere contro le 125 del 2018 che già avevano segnato una crescita eccezionale rispetto alle stagioni precedenti. Numeri che confermano l’attenzione crescente verso la cultura e il teatro da parte della comunità locale e degli spettatori in arrivo dal territorio limitrofo, pronti a scoprire la nuova stagione di prosa del Teatro comunale roccastradino.

La presentazione della stagione teatrale 2019 è prevista per venerdi 29 marzo alle ore 18,00 presso il teatro con un saluto da parte del Sindaco e dei rappresentanti di Fondazione Toscana Spettacolo; l’evento sarà allietato da intermezzi di intrattenimento a cura della Compagnia Instabile dei Dintorni e per finire un piccolo aperitivo con rinfresco per i partecipanti.

Il cartellone, promosso da Comune di Roccastrada e Fondazione Toscana Spettacolo onlus, animerà il Teatro comunale dei Concordi per un totale di 4 eventi fino a martedi 7 maggio. Il primo spettacolo in programmazione è fissato per domenica 7 aprile alle ore 21,00 con Simone Cristicchi in Manuale di volo per uomo. I successivi eventi vedranno protagonisti sul palcoscenico altri attori di fama nazionale tra cui anche Fiona May, Marta Cuscunà e Lella Costa.

“Il record di abbonamenti raggiunto quest’anno superando i dati dello scorso anno – come sottolinea il sindaco Francesco Limatola -, conferma la costante qualità della stagione teatrale, valore aggiunto per un teatro di piccole dimensioni come quello di Roccastrada e per un’amministrazione comunale che crede nel valore della cultura quale elemento di crescita e di arricchimento sociale per tutta la comunità. Un ringraziamento va alla Compagnia Instabile dei Dintorni, e al suo presidente Ezio Vecchioni, che ha curato anche quest’anno la campagna abbonamenti per la stagione 2019 del teatro rocca stradino”.

“Il tema della cultura è uno dei principali che questa Amministrazione Comunale ha curato fin dal suo insediamento – sottolinea l’assessore Emiliano Rabazzi – proponendo ogni anno per il teatro dei Concordi un cartellone ricco di protagonisti di livello nazionale: lo sforzo è stato costantemente ripagato mediante il consolidamento ed il continuo record di abbonamenti; l’attenzione per il tema della cultura è confermato anche dal numero di compagnie amatoriali presenti sul territorio che l’Amministrazione Comunale ha sempre cercato di affiancare nelle loro iniziative”.