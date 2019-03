Quattro volte brave le squadre giovanili del Grifone: tre successi di misura e una goleada

GROSSETO – Poker di vittorie delle squadre giovanili del Grifone, in una settimana da incorniciare. Nella ventisettesima giornata del campionato regionale Elite, successo esterno degli Juniores sul Rinascita Doccia, per uno 0-1 pesantissimo griffato Villani, uno dei tortellini più in forma e più risolutivi del momento.

RINASCITA DOCCIA: Mocali, Ferrelli, Grassi, Danti, Burresi, Ceccarelli, Musolesi, Nencini, Pesciolini, Bakiasi, Mbengue. A disposizione: Hezami, Rosselli, Fabbroni, Franceschini. All. Fiorentino.

GROSSETO: Mileo, Castellazzi, Baldi, Rrumbullaku, Tortora, Ferraro, Zarone, Lorini, Villani, Rosi, El Guerouani. A disposizione: Cacciabaudo, Chelini, Tropi, Ottaviani, Consonni W., Anselmi, Biancalani, Bojinov. All. Consonni L.

ARBITRO: Sordi di Firenze.

MARCATORI: 31’ Villani.

Goleada casalinga degli Allievi contro la Virtus Maremma, strapazzata con un netto 8-0 nella ventiduesima di campionato. Sblocca il risultato Ottaviani, che si scopre bomber firmando poi una tripletta al veleno, completano l’opera Riitano, Castellazzi, Filippi e Meacci (doppietta per lui) ma diverse le occasioni mancate dagli unionisti, che scheggiano anche due pali. Primo posto blindato per i biancorossi leader del girone, che allungano ancora sul Paganico, battuto in casa dalla terza Saurorispescia.

GROSSETO: Cacciabaudo, Angiolini, Castellazzi, Marraccini, Fregoli, Sacchini, Alberti, Lucattini, Cerretti, Ottaviani, Riitano. A disposizione: Coppola, De Michele, Maiorana, Fantoni, Filippi, Torti, Meacci.

VIRTUS MAREMMA: Gurung, D’Inca, Malossi, Marraccini, Pericoli, Remali, Biagini, Vichi, Kasa. A disposizione: Righi, Lombardi, Cencioni, Bindi, D’Inca.

ARBITRO: Cipollini di Grosseto.

MARCATORI: 18’, 9′ st e 15′ st Ottaviani, 29’ Riitano, 24’ st Castellazzi, 34’ st Filippi, 35’ st (rig.) e 39’ st Meacci.

Rete di Papini nella ripresa e i Giovanissimi provinciali archiviano la pratica Argentario nell’anticipo di mercoledì scorso, per tre punti che significano rimanere sulla scia della leader Saurorispescia, adesso distante tre passi.

Bottino pieno anche per i Giovanissimi B di Roberto Gafà nella seconda fase del campionato interprovinciale, che piegano in rimonta il Venturina con un bel 2-1. Livornesi in vantaggio con Castelli, ma ci pensa Tenci a ribaltare la situazione con una preziosa doppietta che lo conferma capocannoniere del torneo.

GROSSETO: Scavuzzo, Passalacqua, Turbanti, Affabile, Veglianti, Presicci, Pisotta, Gamberi, Benetello, D’Ovidio, Tenci. A disposizione: Bianchi, Bertoni, Arrigucci, Bardi, Cerboni, Barbetti, Mangia, Corti.

VENTURINA: Caggiari, Castelli, Acquafresca, Pontilunghi, Tassi, Lolini, Grieco, Bucciantini, Makarov, Di Dato, Neri. A disposizione: Donati, Bellotto, Sbaglia, Insolia, Coppola, Grieco. All. Balestracci.

ARBITRO: Cappelli di Grosseto.

MARCATORI: Castelli, Tenci (2).