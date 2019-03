MONTE AMIATA – Con l’emergenza vento e il ritorno del freddo, c’è anche la neve. Nevica dalla mattina di martedì 26 marzo sul Monte Amiata, in vetta, ma anche alle Macinaie e alla Contessa.

Qualche logico disagio per la circolazione sulla strada che porta in vetta e il solito spettacolo della montagna innevata. Nei prossimi giorni le temperature potrebbero scendere fino a 6 gradi sotto zero.