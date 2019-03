Maltempo: albero cade sul tetto del bar. Vigili in azione

GROSSETO – Per il forte vento che sta spirando anche in queste ore in provincia di Grosseto un albero è caduto sulla grondaia del tetto del bar di via della Repubblica. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che stanno operando per rimuovere il grosso tronco. Presenti anche gli agenti della Polizia Municipale che si stanno occupando della viabilità. Prestare attenzione per chi deve transitare nella zona.