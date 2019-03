La Torbiera vola in finale di Coppa: ora tocca a Senzuno e Montemerano

GROSSETO – E’ la Torbiera la prima finalista nella Coppa Big di calcio amatoriale Uisp. La formazione capalbiese liquida il Massa Valpiana, dominatore nel torneo di Eccellenza, con i gol di Cimmino e Pratesi e stacca un biglietto per la finalissima. Adesso aspetta la vincitrice del match Senzuno-Montemerano, in programma mercoledì 27 marzo a Follonica, match nel quale anche i campioni provinciali in carica cercheranno di far pesare la categoria di differenza.

Fermo il campionato Elite, si gioca invece in Eccellenza e il Massa Valpiana si prende la rivincita andando a espugnare il campo dell’Alberese. Trionfo in campionato sempre più vicino, anche da un punto di vista matematico, dopo il 3-1 con il quale il Montemerano supera il Boccheggiano, secondo in classifica. Mihai, Ballerini ed Ennajy mettono la firma su un successo che permette ai padroni di casa di sperare ancora nella piazza d’onore. Sono 11 i punti di vantaggio del Massa sul Boccheggiano, che ora è a +4 (ma con una partita in più) rispetto al Montemerano. L’altra attesa gara della giornata era quella che opponeva Seggiano e Chiusdino, che concludono con un salomonico 1-1. Al Magliano basta un gol per sbancare il campo del Sant’Angelo Scalo, niente reti tra Granducato e Campagnatico. Ribolla-Paganico si gioca giovedì 28 marzo.

Coppa Big

Torbiera-Massa 2-0

Senzuno-Montemerano (mercoledì 27)

Eccellenza

Diciannovesima giornata

Montemerano-Boccheggiano 3-1

Alberese-Massa Valpiana 0-1

Seggiano-Chiusdino 1-1

Sant’Angelo-Magliano 0-1

Campagnatico-Granducato 0-0

Ribolla-Paganico 28 marzo

Riposa: Atletico Grosseto

Classifica

Massa Valpiana 46

Boccheggiano 35

Montemerano 31 *

Chiusdino 29 *

Paganico 28 *

Seggiano 25

Magliano 24 *

Alberese 23 **

Atletico Grosseto 20 *

Sant’Angelo 19 *

Ribolla 18 **

Campagnatico 18

Granducato del Sasso 7 *

*Una partita in meno

**Due partite in meno

+Una partita in più