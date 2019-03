Taglio del nastro per la nuova pista di pattinaggio: festa grande a Bagno

GAVORRANO – Mancano pochi giorni al taglio del nastro della pista di pattinaggio di Bagno di Gavorrano. Dopo i lavori di rifacimento di tutta la pavimentazione, l’impianto sportivo, dopo quasi un anno, torna finalmente agibile per i suoi giovani atleti e sarà inaugurato dal sindaco Andrea Biondi, l’assessore allo sport Daniele Tonini e il presidente dell’Asd Pattinaggio Artistico Gavorrano, Francesco Madormo.

La cerimonia, alla quale sono invitati tutti i cittadini, è in programma per sabato 30 marzo alle ore 17 al parco di Bagno di Gavorrano. Alla cerimonia saranno presenti inoltre Sergio Perugini, presidente provinciale Uisp; Gianni Lenzini, coordinatore provinciale pattinaggio Uisp; Sara Fornai, responsabile pattinaggio artistico Fisr; Marcella Santelli, responsabile pattinaggio artistico Uisp; Valentina Cuni, campionessa europeo pattinaggio nel 2002, le rappresentanze delle società di pattinaggio della provincia e le dirigenze delle associazioni sportive e non del comune di Gavorrano.