Il Comune cerca personale a tempo pieno e indeterminato per istruttore direttivo

SCANSANO – Il Comune di Scansano cerca personale e offre un posto a tempo pieno e indeterminato. L’avviso di mobilità parla di un posto per istruttore direttivo di categoria D da assegnare all’area contabile.

La domanda di ammissione dovrà pervenire entro e non oltre il 18 aprile 2019, e può essere consegnata direttamente a mano presso l’Ufficio protocollo del Comune di Scansano entro le ore 13:00 del giorno di scadenza del bando; a mezzo servizio postale, mediante raccomandata A.R al seguente indirizzo: Comune di Scansano – Ufficio Personale – Via XX Settembre n.34 58054 Scansano (GR). Sulla busta il mittente dovrà espressamente apporre la dicitura “Contiene domanda di partecipazione per avviso di mobilità volontaria ex art. 30 D.Lgs. n. 165/2001 per la copertura di n.1 posto a tempo pieno e indeterminato di Istruttore Direttivo Amministrativo Cat. D”. A mezzo PEC all’indirizzo: comune.scansano@postacert.toscana.it entro le ore 13:00 del giorno di scadenza e sottoscritta con firma digitale. Info a questo LINK.