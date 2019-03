I ristoratori in tour per la Maremma: «Presentiamo ai nostri associati le eccellenze locali»

GAVORRANO – «Una nuova tappa per l’associazione ristoratori di Gavorrano in visita all’Agriturismo e Country Hotel di Montebelli, una piccola oasi nel cuore della Toscana, appena fuori il borgo di Caldana. Un luogo unico, immerso nella natura, dove la proprietà ha trasformato una vecchia casa colonica in un incantevole Hotel» a farlo sapere una nota dell’associazione.

«Il vino e l’olio – è il primo commento di Sandro Signori, presidente dell’associazione – che offrono all’azienda Montebelli sono di grande qualità perchè sono il frutto delle caratteristiche specifiche della terra maremmana e del suo clima. Lo stesso si può dire degli ottimi piatti offerti per la degustazione e preparati con grande perizia dallo chef Clarence. Una visita questa che come associazione abbiamo voluto compiere nell’obiettivo di fare formazione ai nostri associati. Un percorso culturale per dare visibilità e valore a chi crede nella propria terra e da questa poter creare un indotto economico e turistico di grande valore e interesse».

La cucina, secondo i soci dell’associazione non può fermarsi solo al luogo del mangiar bene, sicuramente doveroso, ma per gli stessi ospiti dovrà essere l’occasione per la valorizzazione del territorio nelle sue eccellenze, nella conoscenza della sua cultura e tradizione. Il ristorante quindi come il luogo dove passato, presente e futuro si incontrano e si intrecciano alla ricerca dell’identità culturale e sociale, unica nel suo genere, che qualifica e la rende indimenticabile a quanti al territorio chiedono un ricordo.

«Conoscere – spiega l’associazione – per avviare un progetto di conoscenza dove il cibo, il buon mangiare

esalti le materie del territorio nel il rispetto della stagionalità e della tradizione. Un momento che renda la sosta a tavola un gesto di benvenuto per un ospite bisognoso di attenzioni e disposto a conoscere. Il ristoratore quindi che al suo classico ruolo aggiunge quello di promotore turistico favorendo la conoscenza della caratteristiche ambientali, artistiche e storiche circostanti il suo locale, un vero ambasciatore per il proprio territorio che sa parlare alla curiosità dei propri avventori deliziandoli al gusto di un territorio che non manca nel gusto e nella generosità dei suoi prodotti. Un percorso di conoscenza che l’associazione propone ai propri soci nell’obiettivo dichiarato di dare supporto e spessore ad un turismo di qualità»