I giovani e il rischio delle dipendenze, ecco il convegno

PITIGLIANO – “Giovani e dipendenze” è il titolo del convegno in programma a Pitigliano venerdì 29 marzo, alle ore 8 e 30, all’auditorium di Banca Tema. L’iniziativa è promossa dall’istituto comprensivo Umberto I di Pitigliano, in collaborazione con la consulta sociale del Comune di Pitigliano; l’assessorato alle politiche sociali e ai giovani e il Rotary Club Pitigliano Sorano Manciano. Partecipano gli studenti di Pitigliano, Sorano e Castell’Azzara dell’istituto comprensivo Umberto I: le quinte della scuola primaria e gli alunni di prima, seconda e terza della scuola secondaria di primo grado.

“Questo convegno – spiega Serena Falsetti, assessore ai giovani e al sociale del Comune di Pitigliano – è il frutto della collaborazione sinergica tra Comune, scuola, consulta del Sociale e Rotary Club, che si sono uniti nell’obiettivo di fornire ai giovani gli strumenti culturali per difendersi dal rischio delle dipendenze. Abbiamo sentito prima di tutto l’esigenza di informare i ragazzi sui fattori di rischio connessi all’uso di droghe, alcol e fumo e al tempo stesso ci auguriamo di favorire una coscienza contraria all’uso di sostanze psicotrope”.

“Altrettanto importante – aggiunge – è far conoscere i pericoli della rete, come la pedofilia e il cyberbullismo. Crediamo che sia fondamentale agire sulla prevenzione intercettando il disagio e aiutando i giovani a comprendere quali possano essere le conseguenze di certe scelte sbagliate, per la salute e per il loro futuro”.

Ma ecco il programma: alle 9 e 30 interviene Pinuccia Selis, direttore scolastico dell’istituto comprensivo Umberto I; alle 9 e 45 prende la parola Umberto Paioletti, psicologo e psicoterapeuta, direttore del centro terapeutico riabilitativo Vallerotana Giovani e dipendenze; alle 10 e 45 Mario Lupi, responsabile del Serd, distretto Colline dell’Albegna parlerà di “Fumo ed alcool. Uso ed abuso di queste sostanze”. Alle 11 e 45 Cristiano Raffaelli, maresciallo della compagnia dei Carabinieri di Pitigliano tratterà gli aspetti legali. Alle 12 confronto con i ragazzi, domande e dibattito aperto. Alle 12,30 conclusione e saluti.