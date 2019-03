Geotermia, si avvicina l’incontro al ministero. Bonafé: «Il governo ripristini incentivi»

GROSSETO – “Dal governo ci aspettiamo una parola chiara che ripristini gli incentivi” così Simona Bonafè, eurodeputata e segretaria del Pd toscano, alla vigilia del tavolo di confronto sugli incentivi per la geotermia in programma domani al ministero dello sviluppo economico.

“Finalmente domani il Governo incontra gli amministratori locali sul tema degli incentivi alla geotermia – dice l’eurodeputata – dopo mesi di incertezza speriamo che sia il giorno decisivo in cui il ministero per lo sviluppo economico prenda l’impegno a reinserire i contributi per questo comparto”.

“La geotermia è un settore che deve stare a pieno titolo tra le energie rinnovabili ed è inspiegabile la scelta attuata finora di escluderla dagli incentivi. Non ce ne è ragione valida: è una best practice riconosciuta a livello internazionale, si tratta di una fonte rinnovabile che da sola fornisce energia pulita pari al 30 percento del fabbisogno regionale, di un comparto da 3mila posti di lavoro con ricadute economiche importanti sui territori” conclude Bonafè.