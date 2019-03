GROSSETO – Non è ancora tempo di primavera in provincia di Grosseto. Dopo il vento, che sta creando disagi in tutta la Maremma, arriva il freddo.

Atteso un vero e proprio crollo termico, a cominciare dal capoluogo, dove le minime dovrebbero toccare i 3 gradi centigradi a cominciare dalla giornata di martedì 27 marzo. Notevole escursione termica, con le massime che potrebbero raggiungere i 18 gradi.

Ancora più basse le minime all’interno e nei comuni amiatini, dove la colonnina dovrebbe tornare a raggiungere lo zero. Ci saranno altri quattro giorni di vento, moderato o forte, in gran parte della provincia.

CLICCA QUI PER LE PREVISIONI COMUNE PER COMUNE