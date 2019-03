amministrative2019, colpo di scena a Scarlino: scende in campo Emilio Bonifazi

SCARLINO – Sarà Emilio Bonifazi il candidato sindaco del centrosinistra a Scarlino. La sua candidatura sarà presentata domani alle 15 nella sala Auser di Scarlino Scalo. Si tratta di una candidatura “pesantissima” perché in provincia di Grosseto non esiste nessuno come Bonifazi nella file del centrosinistra. Nella sua lunga carriera da amministratore ha già fatto l’esperienza di primo cittadino come sindaco di Follonica prima e come sindaco di Grosseto poi. In totale quattro mandati alla guida della due città più importanti della Maremma. Ma la sua carriera non si ferma qua perché è stato anche il primo presidente della provincia di Grosseto dopo la riforma Delrio e ha ricoperto per un breve periodo anche la carica di presidente dell’allora Coseca.

Domani si dovrebbero conoscere meglio i dettagli che hanno portato alla sua candidatura che è stata proposta dal Partito democratico ieri sera nella riunione della coalizione di centrosinistra alla quale erano presenti anche esponenti del Psi e di Sinistra Italiana. Per la scena politica maremmana di tratta di un ritorno importante in un Comune considerato centrale per l’area nord della provincia. Un comune che seppur di dimensioni limitate e poco più di tremila abitanti ha molte partite aperte e tante sfide da giocare per il futuro.