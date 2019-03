A Orbetello Scalo l’allenamento parla inglese, un’insegnante affiancherà i mister in campo

ORBETELLO SCALO – Una nuova iniziativa per la società calcistica Orbetello Scalo. “L’ Asd è lieta di comunicare – ha diramato il team lagunare – che il nostro percorso di crescita continua con un nuovo progetto. L’insegnante d’inglese Barbara Damiani dell’istituto comprensivo Don Milani affiancherà giovedi 28 marzo negli allenamenti i nostri mister in campo: un modo per i nostri bambini di imparare l’inglese divertendosi”.