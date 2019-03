A difesa dell’ambiente nasce Maremma Pro Natura

GROSSETO – «Grazie alla volontà di alcuni cittadini si è costituita l’associazione “ Maremma Pro Natura” » a farlo sapere il coordinamento provinciale in una nota.

«La locale associazione – spiega il coordinamento – si è federata con l’Associazione nazionale Pro Natura, la più antica associazione ambientalista italiana, con alle spalle oltre 70 anni di storia. Pro Natura si è sempre battuta per la tutela del nostro paese con i principi ed i valori che hanno sempre contraddistinto l’associazione stessa, un gruppo di lavoro altamente qualificato con un obiettivo comune cioè quello di tutelare il nostro patrimonio naturale».

«Maremma Pro Natura come Pro Natura – chiarisce la nota – è un’associazione apolitica, non politicamente schierata. Gli obiettivi dell’associazione sono quelli diffondere e favorire la conoscenza e il rispetto della natura e dei suoi equilibri; adoperarsi per una tutela dell’ambiente che tenga conto delle esigenze biologiche e culturali dell’uomo; difendere la biodiversità nelle sue varie forme quale valore naturale oltre che economico, sociale e culturale».

«Maremma Pro Natura – annuncia il coordinamento – si mette a disposizione di tutti i cittadini, Istituzioni e associazioni di Grosseto e Provincia che abbiano a cuore le sorti della nostra meravigliosa terra, siamo a disposizione per ricevere segnalazioni di degrado sia urbano che extra urbano, vorremmo ricevere segnalazioni inerenti a luoghi naturalistici di pregio da rilanciare e salvaguardare, teniamo anche alle zone verdi della nostra città come dei nostri paesi, luoghi spesso abbandonati e trasformati o in discariche abusive o luoghi poco raccomandabili, e molto altro ancora».

«Come associazione siamo aperti a ricevere adesioni di qualsiasi persona, senza fare distinzione ne di colore, ne di estrazione sociale, unico obbligo, avere come obiettivo comune quello di tutelare la Maremma e tutta la sua comunità. Per informazione, adesione e segnalazioni potete scrivere al seguente indirizzo di posta elettronica: maremma.pronatura@gmail.com»