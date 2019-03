23 dosi di cocaina nascoste in una buca nel passaggio pedonale per le Mura

GROSSETO – Aveva scavato una buca nel passaggio pedonale che porta alle Mura, e la usava come nascondiglio per la droga. I Carabinieri hanno arrestato un giovane di 25 anni, marocchino, irregolare e senza fissa dimora, oltre che già gravato da precedenti per droga.

Ieri sera i militari del Radiomobile hanno visto lo straniero mentre sostava in piazza De Maria, a Grosseto, con fare sospetto. Lo hanno pedinato sino a sorprenderlo mentre occultava in una buca nel terreno all’altezza di piazza Caduti di Nassirya un involucro di cellophane.

All’interno c’erano 23 dosi di cocaina già pronte per lo spaccio per un valore di oltre 700 euro. La droga e stata sequestrata e lo spacciatore è stato arrestato e trasferito al carcere di Grosseto.