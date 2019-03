Violenza sulle donne, arrivano le panchine rosse: «Un simbolo di lotta che deve far riflettere»

ROCCASTRADA – Si è tenuta domenica scorsa a Roccatederighi la seconda iniziativa legata al progetto di realizzazione delle panchine rosse, organizzata dalla Commissione per la parità e le pari opportunità e patrocinata dal Comune di Roccastrada, che vedrà coinvolte tutte le frazioni del territorio.

“La panchina rossa vuole rappresentare un posto occupato da una donna vittima di femminicidio, che non c’è più, portata via dalla violenza, quale segno tangibile collocato in uno spazio pubblico – dichiara la presidente della commissione pari opportunità Claudia Spadi – il nostro obiettivo è quello di dare un segnale forte contro la violenza sulle donne e attirare l’attenzione su un fenomeno che nonostante tutte le iniziative, gli appelli, gli eventi, le informazioni, rimane di proporzioni enormi. Non è certo con una panchina che pensiamo di risolvere il problema, ma è un modo per continuare a mantenere alta l’attenzione sull’argomento e, sicuramente, chi passerà di fronte alle panchine rosse che realizzeremo in tutte le frazioni, si soffermerà a guardare e leggere, in modo da riflettere su questo argomento”.

La prima “panchina rossa” è stata inaugurata alcuni giorni fa a Roccastrada in un punto strategico e visibile a tutti, proprio nel centro del paese di fronte al palazzo comunale, un punto di passaggio strategico che costringerà tutti ogni volta che passano da lì, a soffermarsi per riflettere e prendere consapevolezza del problema. La panchina rossa che è una vera e propria opera d’arte, è stata dipinta dall’ artista follonichese Dario Vella che ha realizzato molti murales e dipinti. “Alla nostra richiesta – dichiara l’assessore e vice sindaco Stefania Pacciani – e per dare il proprio sostegno a questa campagna di sensibilizzazione, Dario non ha esitato ad accettare l’invito, nonostante i suoi numerosi impegni lavorativi. Il suo intervento peraltro è stato totalmente gratuito ed è anche per questo motivo che a lui vanno i ringraziamenti della Commissione pari opportunità e dell’amministrazione comunale”.

A Roccatederighi, domenica scorsa si è tenuto il secondo appuntamento con la “inaugurazione” di una fioriera rossa come segno indelebile della lotta contro la violenza sulle donne, anche essa collocata in un punto strategico del paese ovvero sulla via principale di fronte al centro civico e dipinta dall’artista Florian Liechti. Con questo spirito il progetto “panchine rosse” continua su tutto il territorio comunale. Il prossimo appuntamento è fissato per domenica 31 marzo a Sticciano.

“Tutta la cittadinanza – conclude la nota del Comune – è invitata a partecipare a tutte le iniziative che si terranno in tutte le frazioni nelle prossime settimane, a testimonianza dello sdegno di fronte all’inarrestabile fenomeno della violenza contro le donne”.