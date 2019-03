Trittico Tommasini, l’ora dei verdetti: al Bozzone il gran finale

VETULONIA – Con la prova di mercoledì 27 marzo, si conclude il 13° Trittico d’oro Tommasini, gara a tappe di ciclismo amatoriale.

Partenza alle ore 15,30 in località Bozzone di Vetulonia, dove sarà posto anche il traguardo. I corridori dovranno affrontare per due volte il famoso giro delle “Strette”, dopodiché a 5 chilometri dalla fine, si affronterà la “Scala Santa”, dal versante della frazione del Grilli. Ci sono quattro corridori che si contendono il buttero d’argento che alla fine andrà al migliore delle dieci categorie: Giovanni Nucera con 65 punti, Fabio Cini con 43 punti, Innocenti Maurizio con 45 punti e Bruno Sanetti, l’unico ad aver vinto per due volte il trittico, con 43 punti.

La manifestazione è organizzata dall’ Avis e Marathon Bike, con il patrocinio del comune di Castiglione della Pescaia e Provincia di Grosseto, sotto l’egida Uisp. Fiore all’occhiello del Marathon Bike è diventata ormai un appuntamento fisso per i più forti cicloamatori in circolazione.