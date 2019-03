Tommaso Iori dell’Atletica Castiglionese settimo fra i Cadetti agli italiani

CASSINO – Straordinario piazzamento per il giovane talento dell’Atletica Castiglionese Tommaso Iori. A Cassino ai campionati italiani di marcia il giovane atleta maremmano si è piazzato al settimo posto nella categoria Cadetti, migliorando di un minuto rispetto al tempo siglato lo scorso anno a Reggio Emilia.

Una grande soddisfazione per Iori come per il team castiglionese, che ha applaudito anche le buone prestazioni di altri suoi podisti alla corsa del circuito Uisp Su e Giù per le Mura.