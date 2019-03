Ritorna in Laguna il Branzino the Challenge: due giorni di pesca cruel free

ORBETELLO – Torna il primo weekend di maggio la terza edizione di Branzino the Challenge, la più importante manifestazione a livello europeo, con le esche artificiali specificatamente dedicata alla spigola che ha come focus la pesca da kayak.

La location protagonista della manifestazione sarà ancora una volta la laguna di Orbetello che da venerdì 3 e fino a domenica 5 maggio è pronta a regalare emozioni a non finire con un sorprendente numero di catture e taglie da capogiro. Già chiuse le iscrizione per questa edizione, chi vorrà cimentarsi deve solo iscriversi nella lunga lista d’attesa e sperare in qualche illustre rinuncia. Due i fronti attivi della competizione, la laguna di Ponente e quella di Levante, che si animeranno di kayakers per dare seguito ad un torneo di grande coinvolgimento e sportività.

Patrocinata dall’amministrazione comunale di Orbetello e organizzata da Insidefishing e Galaxy Kayaks, Branzino the Challenge si articolerà su tre giornate; venerdì 3 maggio, dedicato all’accoglienza, alla registrazione dei partecipanti e all’opportunità di esplorare i campi gara per acquisirne la conoscenza ambientale e degli spot di riferimento, ma anche alla cena di gala, ovvero l’apertura ufficiale della manifestazione. Sabato 4 e domenica 5 maggio saranno dedicati alla competizione, che prevede anche un cambio dei campi gara. Il montepremi complessivo di oltre quindicimila euro va a consolidare i premi dei primi tre classificati. I risultati delle due sessioni di pesca, al termine della competizione, saranno sommati per stilare le classifiche finali strutturate sia con una lista individuale che una seconda per team composti da due pescatori. Il punteggio si baserà sulla lunghezza dei pesci catturati assegnando un punto per ogni centimetro.

La manifestazione aderisce al no-kill quindi, per facilitare il rapido rilascio delle spigole, il termine di verifica della lunghezza si baserà sulle immagini fotografiche scattate direttamente dai partecipanti in gara muniti di telefono che trasmetteranno, tramite applicazione WhatsApp, l’immagine della cattura, in tempo reale, direttamente al recapito di riferimento degli organizzatori. La gara è aperta a tutti, unico limite aver compiuto 14 anni e, chi è sprovvisto di kayak, ha la possibilità di noleggiarlo direttamente in loco, messi a disposizione dalle aziende Galaxy Kayaks e Ozone Kayak.

Il fulcro operativo della manifestazione sarà la piattaforma del circolo canottieri di Orbetello, alle porte della città, dove sarà allestita un’area espositiva dedicata a partner e sponsor che organizzeranno attività dimostrative rivolte anche al pubblico. Per questa edizione Branzino the Challenge si pregia della partnership di prestigiosi brand del settore come Tubertini, Seika, Ryobi, St. Croix, Duo International, Keitech, Abu Garcia, Berkley, Spider Wire, Daiwa, Old Captain, Fiiish, Favorite, Garmin, Ozone Kayak, Railblaza e Gamakatsu.

Tutte le info su: www.branzinothechallenge.com