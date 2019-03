Pokerissimo degli Allievi del Gavorrano, i Giovanissimi pareggiano contro l’Amiata

BAGNO DI GAVORRANO – Pesanti sconfitte per le due formazioni giovanili regionali, Allievi e Giovanissimi, del Gavorrano in un fine settimana che ha visto il successo degli Allievi interprovinciali di Luca Grossi e il pareggio dei Giovanissimi provinciali di Alberigo Bisceglia.

Brutta partita per gli Allievi regionali del Gavorrano, battuto con un sonoro 6-0 sul campo del Montelupo Fiorentino. Scesi in campo con una formazione super rimaneggiata per l’assenza di alcuni giocatori in gita scolastica e un paio di infortunati, che hanno costretto il mister Walter Trentini a inserire a referto tre atleti più giovani, i rossoblù hanno approcciato male alla gara. La sfida si è decisa nella prima frazione con il Montelupo andato a segno quattro volte. «Abbiamo fatto un passo indietro – ammette Trentini – dopo aver giocato alla pari con la prima e la seconda in classifica. Peccato, ma spero di tornare subito a proseguire il percorso di crescita».

Netta affermazione esterna per 5-1 gli Allievi interprovinciali contro un Palazzi in campo con dieci giocatori. Nel primo tempo i ragazzi di Luca Grossi hanno accusato il caldo, poi nella ripresa, nonostante l’espulsione di Piscopo, hanno trovato ripetutamente la via della rete; D’Argenzio autore di una tripletta da applausi.

PALAZZI MONTEVERDI: Ben Amor, Bilanceri, Cacioli, Signorini, Simour, Damaschin, Chatibi, Zahri, Talbi, Bulat.

GAVORRANO: Cacialli (32′ st Conato), Toninelli (1′ st Bloise), Pazzagli, Russo, Piscopo, Confortini, Gentili, Centrella, Biagetti, Ciccotti (15′ st Spasenie), D’Argenzio.

MARCATORI: 11′, 3′ st e 33′ st D’Argenzio, 32′ Bulat, 40′ e 25′ st Biagetti.

NOTE: espulso Piscopo.

Livorno Picchi troppo forte per i Giovanissimi regionali di Patrizio Marconi, travolti con un netto 8-1. I rossoblù, che hanno accorciato le distanze con Antonini dopo i tre gol iniziali di Ariete, Di Fiandra e Dussol, dopo aver chiuso il primo tempo sotto per 4-1 nella ripresa si sono un po’ demoralizzati e per i livornesi, anche grazie alla doppietta nel nuovo entrato Mosca, è stato facile allungare fino all’8-1.

GAVORRANO: Boe, Chelli (22′ st Cecchetti), Temperini, Pagnini (22′ st Olivato), Cappellini, Giansoldati, Mancinelli (25′ st Sacchelli), Guarino (1′ st Guidi), Antonini, Arena (1′ st Quinzi), Madonna (14′ Vecchioni). A disposizione: Germano.

ARMANDO PICCHI: Marchetti, Formica, Biagi, Gargini, Diaz (2′ st Bidolino), Più (7′ st Solari), Dussol (4′ st Loizzo), Monteleone, Ariete (4′ st Mosca), Pappalardo, Di Fiandra (2′ st Pagliai).

MARCATORI: 5′ Ariete, 7′ e 2′ st Di Fiandra, 21′ Dussol, 31′ Antonini, 35′ Monteleone, 13′ st e 21′ st Mosca, 35′ st Pappalardo.

Finisce 0-0 la gara tra i Giovanissimi provinciali tra Gavorrano e Amiata, caratterizzata da poco gioco da entrambi le parti, molti sbagli. Diverse le occasione per andare in rete da parte del Gavorrano, ma sono stati anche troppi i fuorigioco che non hanno permesso di mettere gli attaccanti soli davanti alla porta avversaria.

GAVORRANO: Germano, Andreoli (32′ st Mignetti), Fratila, Stopponi, Cecchetti, Tiralongo, Sacchelli, Frati (18′ st D’Argenzio), Mazzei (18′ st Pietrafesa), Olivato, Felici (30′ st Desiderato). A disposizione: Santi, Campinoti.

AMIATA: Cicaloni (Pulcini), Gori, Momini, Lorenzoni, Magnani, Fazzi, Bodron, Moscarini, Lamzhiri, Minelli, Ouzif. A disposizione: Franci, Sargentoni, Rranja, Zynda, Giusti, Rossi.

Gli Esordienti 2006 hanno ospitato il Massa Valpiana, che ha nel proprio organico alcuni bambini follonichesi. Bella partita giocata da entrambe le squadre, il Gavorrano di Massimo Vannetti ha avuto alla fine dei tre tempi la meglio con 3 vittorie. Buon comportamento anche per gli Esordienti 2007 impegnati prima con Nuova Grosseto Barbanella e poi con SauroRispescia.

I Pulcini 2008 tornano a casa da Arcidosso, con la Giovanile Amiata con 2 pareggi e una vittoria. Stesso risultato per i Pulcini 2009, sempre con la Giovanile Amiata. I Primi Calci 2011 di Gavorrano e Real Follonica hanno infine disputato dei concentramenti e Monterotondo e Massa Marittima.