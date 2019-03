Le atlete della Polispotiva Barbanella fra le protagoniste del campionato provinciale

PAGANICO – Si è appena concluso a Paganico il campionato provinciale Uisp Centri, manifestazione che annualmente vede confrontarsi le società di ginnastica artistica della provincia di Grosseto.



Anche quest’anno la partecipazione delle atlete è stata molto numerosa. La Polisportiva Barbanella uno ha presentato in questa occasione ben 70 atlete nelle varie categorie, molte delle quali alle prime esperienze di gara. Tutte le giovani atlete si sono confrontate con le avversarie dimostrando buone capacita’ e portando a casa anche tanti ottimi piazzamenti.

Nella categoria 3G mini per le atlete under 8, 2° posto per la squadra composta da Luce Girelli, Petra Parmesani, Chiara Minelli e Greta Burgassi.

Nella categoria 3 G senior, 2° posto per Greta Napolitano, 3° per Asia Margiacchi e 4° per Giada Gori. Nella categoria allieve, ottavo posto per Martina Radiconi, nono per Aurora Sartoni e decimo per Sara Giorgetti su circa 50 atlete.



Nella categoria Junior, ottavo piazzamento per Caterina Macchetti, nono per Aurora Lippi e decimo per Giorgia Fabbri, anche qui in questa categoria con una cinquantina di partecipanti.

Domenica erano in gara le atlete della categoria 1° grado sia individuale che a squadre.

La squadra allieve composta da Martina Rasi, Anna Burroni, Sofia Cannizzaro, Elisa De Santis e Giulia D’Andria si è classificata al 2° posto .

Il gradino più alto del podio invece per la squadra junior composta da Miriam Magnani, Martina Velay, Laura Cavalletti, Melania Santini e Irene Guidarini.

Nella categoria senior, secondo posto per la squadra composta da Giorgia Gerbino, Aurora Perini e Sara Parricchi e terzo per Emanuela Gennari, Victoria Salutari e Virginia Ghini.

A livello individuale, 1° gradino del podio per Ambra Conti nel 1° junior, 3° posto per Matilde Bentivoglio, ottavo per Elisa Vannetti, nono per Chiara Iori e decimo per Martina Ciolfi. Nel 1° senior, secondo gradino del podio per Aurora Viti. Nella categoria 1° avanzato, seconda Benedetta Campomori e quinta Linda Zambernardi nel 2° individuale.



A concludere la giornata in bellezza altri due podi nel livello più difficile del programma centri: 1° posto per Alice Esposito, 2° posto per Giulia Cane’ e 5° posto per Sofia Biagiotti nel 3° grado.

E’ stato un week and lungo ma che ha regalato tante soddisfazioni alle atlete e anche alle allenatrici Claudia Salvadore, Serena Sabato, Azzurra Terminali, Isabella Formicola, Sabrina Irudal e Irene Cambri a dimostrazione del buon lavoro fatto costantemente con tanto impegno e passione quotidianamente in palestra.